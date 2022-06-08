Дети до 7 лет смогут ездить в электричках бесплатно

Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях закон о бесплатном проезде в пригородных электропоездах детей от 5 до 7 лет (включительно). Об этом пишут на сайте Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

— Законопроект станет дополнительной мерой поддержки семей с детьми. У ребёнка до 7 лет, живущего в любом регионе, будет бесплатный проезд в электричке, — сообщал ранее Вячеслав Володин, председатель Государственной Думы.

— Решение вопроса бесплатного проезда на пригородных электричках зависит от возможностей регионов. На данный момент лишь в 48 предусмотрена частичная стоимость оплаты проезда детей с 5 до 7 лет. Им предоставляется скидка от 50 % до 75 %. Там, где льгот нет, родители оплачивают билет полностью. Это несправедливо по отношению к семьям с маленькими детьми, — подчеркнул он.

Фото: © duma.gov.ru