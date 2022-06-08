В Абанском районе школа выплатит компенсацию морального вреда избитой ученице

Между учащимися в абанской школе произошёл конфликт. В результате 10-летней школьнице были причинены телесные повреждения. Зачинщик ссоры — 8-летний ученик. Он не раз попадал в поле зрения органов системы профилактики. Должностные лица школы почему-то не приняли меры к проведению индивидуальной профилактической работы с мальчиком. Очередной конфликт с его участием также был оставлен без должного внимания, сообщают на сайте прокуратуры Красноярского края.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с учреждения компенсации морального вреда. Требования прокурора суд удовлетворил. В пользу школьницы взыскано 15 тысяч рублей.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина