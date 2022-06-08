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В Красноярске эпилепсию лечат с помощью операции

Главная Общество
Красноярск
17:00 8 Июня 2022
общество, красноярск, операция, здравоохранение
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Первая операция состоялась в октябре 2021 года в Красноярской краевой клинической больнице. Сложное хирургическое вмешательство провёл специалист Федерального центра нейрохирургии из г. Новосибирска - заведующий отделением функциональной нейрохирургии Александр Дмитриев. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Красноярского края.

Суть хирургического вмешательства - удаление структур мозга, формирующих очаг патологического возбуждения. Эффективность таких операций - выше 80 %. Первая в регионе операция по поводу привисочной эпилепсии у 30-летней женщины прошла успешно.

Через 7 месяцев после операции женщина чувствует себя хорошо, эпилептические приступы больше не повторяются.

Она заболела менее двух лет назад. У неё начали случаться эпизоды замирания, то есть она «отключалась» от реальности на 10-30 секунд, производя в это время неосознанные стереотипные движения. Женщина эти моменты не помнила. Эпилептические приступы вначале случались раз в неделю, но потом участились. Медикаментозная терапия не помогала.

Судорожные приступы эпилепсии могут привести к падению и опасным травмам головы и тела. В разы повышается вероятность внезапной смерти. В большинстве случаев патология хорошо поддаётся медикаментозной терапии.

В 30 % помочь лекарственными препаратами человеку невозможно. Здесь либо выраженные приступы сохраняются, либо препараты дают серьёзные побочные эффекты, что пациент не может их принимать. Из этой группы людей не всем показано хирургическое лечения. Требуется тщательный отбор кандидатов из фармакорезистентной группы.

Потребность в регионе оценивается примерно в 30 подобных операций в год. Теперь пациентам с подобной патологией можно будет проходить обследование и лечение в Красноярске.

Фото: © kraszdrav.ru

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