Беспересадочный маршрут, позволяющий уехать из микрорайона Северный до Иланского, появится на Красноярской железной дороге

С 7 июня для удобства пассажиров Красноярской железной дороги в расписании появится «сквозной» электропоезд Красноярск Северный – Красноярск – Иланская.

Ранее пассажиры могли уехать на станцию Иланская со станции Красноярск, теперь маршрут продлён – совершить поездку можно со станции Красноярск Северный без пересадок.

Отправление электрички со станции Красноярск Северный в 8:55, отправление со станции Красноярск в 9:35, прибытие на станцию Иланская в 14:32.

Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиента ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД