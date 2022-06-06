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Беспересадочный маршрут, позволяющий уехать из микрорайона Северный до Иланского, появится на Красноярской железной дороге

Главная Общество
Красноярск
15:10 6 Июня 2022
поезда, маршруты, транспорт, железные дороги, перевозки
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С 7 июня для удобства пассажиров Красноярской железной дороги в расписании появится «сквозной» электропоезд Красноярск Северный – Красноярск – Иланская.

Ранее пассажиры могли уехать на станцию Иланская со станции Красноярск, теперь маршрут продлён – совершить поездку можно со станции Красноярск Северный без пересадок.

Отправление электрички со станции Красноярск Северный в 8:55, отправление со станции Красноярск в 9:35, прибытие на станцию Иланская в 14:32.

Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиента ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород», в разделе «Расписание», или – воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам».

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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