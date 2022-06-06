Пассажиры КрасЖД могут воспользоваться шестью поездами дальнего следования для поездок на курорты Черноморского побережья

Пассажиры Красноярской железной дороги могут воспользоваться шестью «южными» поездами дальнего следования, курсирующими в направлении курортов Черноморского побережья.
Это 2 поезда красноярского формирования и 4 транзитных маршрута.
Так, на поезде №129 Красноярск – Анапа из краевой столицы можно уехать по понедельникам, четвергам и субботам.
Поезд №127 Красноярск – Адлер отправляется по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Также можно воспользоваться следующими транзитными поездами:
№205 Иркутск – Анапа;
№235 Тында – Анапа;
№269 Чита – Имеретинский курорт;
№273 Северобайкальск – Имеретинский курорт.
Таким образом, в период отпусков уехать из Красноярска в направлении Черноморских курортов можно в любой день недели. Наибольшее количество поездов – сразу три – следует в воскресенье. Всего через Красноярск осуществляется до 14 «южных» рейсов в неделю. Это порядка 330 вагонов, половина из которых – купейные.
Четыре из шести поездов – №127 Красноярск – Адлер, №129 Красноярск – Анапа, №205 Иркутск – Анапа и №269 Чита – Имеретинский курорт – следуют через Казахстан, где с 1 июня осуществляется посадка и высадка пассажиров на станции Петропавловск.
Отметим, что в периоды пикового спроса количество вагонов в поездах может быть увеличено. Билеты можно приобретать за 90 дней до даты отправления.
Уточнить информацию о расписании поездов, стоимости билетов, акциях и скидках можно на официальном сайте ОАО «РЖД», по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».