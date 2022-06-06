СУЭК и Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" поддержали масштабный инклюзивный гала-концерт в Красноярске

Лучшие вокальные и танцевальные коллективы Красноярска, растущие с каждым годом творчески и профессионально "особые" артисты – дети с ограниченными возможностями здоровья, и российский певец, видеоблогер Хабиб – таким в этом году был гала-концерт инклюзивного проекта "Пусть всегда буду я!" Проект реализуется с 2016 года по инициативе Красноярской краевой общественной организации поддержки детей-инвалидов "Щит" (КРООПДИ "Щит") при участии Сибирской угольной энергетической компании и Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ".

Среди участников гала-концерта – известные исполнители и коллективы Красноярска: солист Красноярского музыкального театра Андрей Луговской, школа хип-хопа "Harleen Joker’s", танцоры которой являются многократными победителями чемпионатов России, Европы и мира, театр детского танца "Орленок", образцовый цирковой коллектив "Циркачонок" и многие другие.

Вместе с ними на сцене выступают сверстники с особыми потребностями, многие из которых сегодня тоже приобретают все большую известность. Например, братья Никита и Тимофей Егоровы в 2021 году выступили в Казани на Всероссийском культурно-благотворительном фестивале детского творчества "Добрая волна". "Такие проекты, как "Пусть всегда буду я!", дарят нашим детям невероятные эмоции, - говорит наставник ребят Наталья Диканова, - они потом еще долго-долго находятся под впечатлением".

"С каждым выступлением становишься все опытнее, в том числе благодаря поддержке зрительного зала. Ты просто выходишь на сцену, забываешь обо всем и получаешь удовольствие от того, что ты делаешь", - признается юная "особая" вокалистка Анастасия Пушкарева.

В этом году артистов поддерживали около 1,5 тысяч зрителей – родители, братья и сестры, педагоги, ребята с ОВЗ. "Эти концерты всегда потрясающие по своей энергетике, по доброте, радости, которые они дарят и артистам, и присутствующим в зале", - делятся впечатлениями зрители.

"Пусть всегда буду я!" – не единственный проект для детей с особыми потребностями, который поддерживают СУЭК и Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ". Ежегодно КРООПДИ "Щит" вместе с угольщиками организуют для ребятишек с ОВЗ фестиваль "От сердца к сердцу" на загородной базе отдыха, круиз по Енисею на теплоходе с аниматорами и творческими выступаниями. Мероприятия реализуются в поддержку государственной программы "Доступная среда" – в 2021 году СУЭК стала одной из первых российских компаний, получивших статус "Партнер национальных проектов", за участие в реализации нацпроектов "Жилье и городская среда", "Экология", "Образование" и др.

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Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск

По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск