6 июня
Красноярск
61.97
 
€ 65.92
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

СУЭК и Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" поддержали масштабный инклюзивный гала-концерт в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
14:16 6 Июня 2022
проект, концерт, творчество, дети, выступление
версия для печати Ico_print

Лучшие вокальные и танцевальные коллективы Красноярска, растущие с каждым годом творчески и профессионально "особые" артисты – дети с ограниченными возможностями здоровья, и российский певец, видеоблогер Хабиб – таким в этом году был гала-концерт инклюзивного проекта "Пусть всегда буду я!" Проект реализуется с 2016 года по инициативе Красноярской краевой общественной организации поддержки детей-инвалидов "Щит" (КРООПДИ "Щит") при участии Сибирской угольной энергетической компании и Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ".

СУЭК и Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" поддержали масштабный инклюзивный гала-концерт в Красноярске

Среди участников гала-концерта – известные исполнители и коллективы Красноярска: солист Красноярского музыкального театра Андрей Луговской, школа хип-хопа "Harleen Joker’s", танцоры которой являются многократными победителями чемпионатов России, Европы и мира, театр детского танца "Орленок", образцовый цирковой коллектив "Циркачонок" и многие другие.

Вместе с ними на сцене выступают сверстники с особыми потребностями, многие из которых сегодня тоже приобретают все большую известность. Например, братья Никита и Тимофей Егоровы в 2021 году выступили в Казани на Всероссийском культурно-благотворительном фестивале детского творчества "Добрая волна". "Такие проекты, как "Пусть всегда буду я!", дарят нашим детям невероятные эмоции, - говорит наставник ребят Наталья Диканова, - они потом еще долго-долго находятся под впечатлением".

СУЭК и Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" поддержали масштабный инклюзивный гала-концерт в Красноярске

"С каждым выступлением становишься все опытнее, в том числе благодаря поддержке зрительного зала. Ты просто выходишь на сцену, забываешь обо всем и получаешь удовольствие от того, что ты делаешь", - признается юная "особая" вокалистка Анастасия Пушкарева.

В этом году артистов поддерживали около 1,5 тысяч зрителей – родители, братья и сестры, педагоги, ребята с ОВЗ. "Эти концерты всегда потрясающие по своей энергетике, по доброте, радости, которые они дарят и артистам, и присутствующим в зале", - делятся впечатлениями зрители.

"Пусть всегда буду я!" – не единственный проект для детей с особыми потребностями, который поддерживают СУЭК и Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ". Ежегодно КРООПДИ "Щит" вместе с угольщиками организуют для ребятишек с ОВЗ фестиваль "От сердца к сердцу" на загородной базе отдыха, круиз по Енисею на теплоходе с аниматорами и творческими выступаниями. Мероприятия реализуются в поддержку государственной программы "Доступная среда" – в 2021 году СУЭК стала одной из первых российских компаний, получивших статус "Партнер национальных проектов", за участие в реализации нацпроектов "Жилье и городская среда", "Экология", "Образование" и др.

СУЭК и Фонд "СУЭК-РЕГИОНАМ" поддержали масштабный инклюзивный гала-концерт в Красноярске

Возрастная категория 0+
Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск
По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Ермаковском районе ввели карантин по трихинеллезу

В Ермаковском районе ввели карантин по трихинеллезу

6 Июня 2022 г.
Трихинеллез относится к наиболее опасным паразитарным заболеваниям
Новости Красноярска: Подведены итоги фестиваля-конкурса театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA»

Подведены итоги фестиваля-конкурса театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA»

6 Июня 2022 г.
Фестиваль проходил с 1 по 5 июня
Новости Красноярска: Красноярке грозит до 5 лет тюрьмы за незаконную торговлю лекарствами

Красноярке грозит до 5 лет тюрьмы за незаконную торговлю лекарствами

6 Июня 2022 г.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК РФ
Новости Красноярска: В Красноярске в сквере Космонавтов установили лавочки из пластиковых крышек

В Красноярске в сквере Космонавтов установили лавочки из пластиковых крышек

6 Июня 2022 г.
На одну лавочку уходит 42 килограмма сырья
Новости Красноярска: В Назарово и Ачинске продавали несуществующие сорта саженцев

В Назарово и Ачинске продавали несуществующие сорта саженцев

6 Июня 2022 г.
Гражданам выдано предостережение
Новости Красноярска: На красноярском автовокзале эвакуируют людей

На красноярском автовокзале эвакуируют людей

6 Июня 2022 г.
Всех вывели на улицу
Новости компаний
02/06
Что такое p2p биржи, преимущества и недостатки их работы
31/05
Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске между «Белыми росами» и островом Отдыха появится пирс

В Красноярске между «Белыми росами» и островом Отдыха появится пирс

3 Июня 2022 г.
Проект реализуется бизнесом
Новости Красноярска: 6 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки до -5 градусов, град и грозы с сильным ветром

6 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки до -5 градусов, град и грозы с сильным ветром

6 Июня 2022 г.
Ветер будет дуть 15-25 м/с и более
Новости Красноярска: 3-5 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки до -5 градусов

3-5 июня в Красноярском крае ожидаются заморозки до -5 градусов

2 Июня 2022 г.
На юге и западе региона в течение суток местами возможны сильные дожди
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru