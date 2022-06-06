Подведены итоги фестиваля-конкурса театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA»

В Красноярском театре кукол состоялась торжественная церемония закрытия II Межрегионального фестиваля-конкурса театров кукол «Сибирь. TERRA MAGICA».

Напомним, фестиваль проходил с 1 по 5 июня. Конкурсную афишу составили 12 спектаклей театральных коллективов из Красноярска, Томска, Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Хабаровска, Нижнего Тагила, Сургута, Биробиджана, Тувы, Хакасии и Бурятии.

Афиша фестиваля включала в себя постановки для зрителей любого возраста и могла удовлетворить любые жанровые предпочтения: от классического кукольного театра до современного прочтения и экспериментов.

На образовательной программе Анна Иванова-Брашинская рассказывала о современном театре и месте куклы, предмета и ширмы в нём. Глеб Колондо раскрыл возможности смеха и страха в спектаклях театра кукол, Юлия Юдина провела цикл воркшопов «Миссия и ценности как основа стратегии продвижения театра».

Дипломы и главные призы – статуэтки мага, созданного театральным режиссёром и художником Сергеем Иванниковым – получили:

В номинации «Лучший спектакль для детей» – «Цветы для Элджернона» (Пермский театр кукол);

В номинации «Лучший спектакль для взрослых» – «Иерусалим» («Летучий театр», г. Сургут);

В номинации «Лучшая актерская работа» – Александр Шишкин (спектакль «Хармс», Екатеринбургский театр кукол);

В номинации «Лучшая работа художника» – Марина Завьялова (спектакли «Хармс», Екатеринбургский театр кукол и «Егоркина былина», Красноярский театр кукол);

В номинации «Лучшая работа художника по куклам» – Юлия Викторова (спектакль «Волшебная лампа Аладдина», Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»);

В номинации «Лучшая работа режиссера» – Руслан Кудашов (спектакль «Егоркина былина», Красноярский театр кукол);

В номинации «Лучший актерский ансамбль» – коллектив Хабаровского краевого театра кукол (спектакль «Станция Тевли»);

В номинации «Лучшая работа художника по свету» – Лариса Новикова (спектакль «Егоркина былина», Красноярский театр кукол).

Специальный приз жюри присуждён Тувинскому государственному театру кукол «За уникальность художественного поиска» (спектакль «Я – Будда!») и коллективу Красноярского театра кукол «За оригинальную концепцию II межрегионального фестиваля-конкурса театров кукол Урала, Сибири и Дальнего Востока «Сибирь. TERRA.MAGICA».

Специальный диплом жюри «За яркий дебют» маги вручили коллективу театра кукол «Кудесник», г. Биробиджан (спектакль «Мальчик Бебеле») и коллективу Челябинского государственного театра кукол им. В. Вольховского «За искренность интонации в прочтении военной темы» (спектакль «Полонез Огинского»).

Фото: Красноярский театр кукол

По материалам пресс-службы Красноярского театра кукол