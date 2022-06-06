В Красноярске арестовали 11 автомобилей должников

В Красноярске в Свердловском районе судебные приставы и сотрудники ГИБДД арестовали 11 автомобилей должников. Их владельцы задолжали по налогам, кредитам и штрафам около 2 млн руб.

К примеру, 36-летний водитель Hyundai Solaris задолжал банку около 1 млн руб. Его автомобиль арестовали и изъяли судебные приставы, сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Красноярскому краю. Также кредитная задолженность стала причиной наложения ареста на Mersedes-Benz 33-летнего мужчины. Он перестал выплачивать кредит и накопил долг порядка 170 тыс. руб.

41-летняя красноярка на Audi Q7 не платила налоги и накопила более 70 тыс. руб. задолженность. Автомобиль был изъят.

У владельцев есть 10 дней для погашения задолженности, иначе авто продадут.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев