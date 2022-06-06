В центре Красноярска пройдет летний фестиваль «Радуга эмоций» в поддержку инклюзии

Красноярцев и гостей города вместе с детьми приглашают посетить инклюзивный фестиваль 17 июня с 11 часов, на острове Татышев (восточная сторона).

В программе «Радуги эмоций» уже заявлено 28 площадок на любой вкус: мастер-классы, игры, музыка, представления. В этом году в дополнение к традиционным локациям будут приглашены представители разных народов, проживающих в Красноярском крае, чтобы познакомить детей с различными традициями и обычаями.

Организаторами мероприятия выступили Ротари клуб «Красноярск-Енисей» и «Реабилитационный центр для детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными возможностями «Радуга».

По мнению директора реабилитационного центра, такие мероприятия помогают формировать инклюзивную культуру и способствовать общению детей вне зависимости от их особенностей.

Справка

«Ротари» — это сообщество активных и успешных людей различных профессий, со всех континентов, которые объединяются в клубы и действуют вместе, принося пользу своему городу и всему миру.

Фото: РК «Красноярск-Енисей»