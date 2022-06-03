В Красноярском крае состоялся заплыв "Сибирский рубикон", посвящённый 200-летию Енисейской губернии и 280-летию открытия мыса Челюскин. Восемь участников из разных регионов страны плыли по очереди, сменяя друг друга, в холодной воде Енисея – из Енисейска в посёлок Бор. Дистанция составила 480 километров, и них участники проплыли по воде 280, остальное прошли на судне.

Во время промежуточных финишей спортсмены проводили встречи, возложения цветов к мемориалам памяти в населённых пунктах по маршруту следования, а сопровождавший участников красноярский путешественник Игорь Чапалов организовал благотворительные концерты.

«Заплыв был сложный. Спортсмены на протяжении 7 дней плыли и днём, и ночью. Общий результат 281, 93 км. На протяжении всего маршрута участникам мешал сильный северный и западный ветер. Температура воды была +7 +13 градусов по Цельсию, скорость течения 2,5 – 7 км/час, волнение реки Енисей 0,5 – 1,5 баллов. Но все справились! Хочу отметить, что постоянным партнёром наших проектов в регионах России выступает Русское географическое общество», – говорит участник и организатор заплыва, рекордсмен книги рекордов России и Гиннесса, Почётный полярник России, Председатель межрегиональной Ассоциации холодового плавания России Александр Брылин.

По словам Александра Брылина, в дальнейших планах – организовать международный заплыв вокруг острова Диксон к 80-летию обороны Диксона, а также совершить марафонский заплыв марафон через пролив Вилькицкого на Таймыре.

Автор фото: Александр Брылин