3 июня
Красноярск
погода +4 °C
61.58
 
€ 64.91
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

На Красноярском водохранилище прошли масштабные учения

Главная Общество
Красноярск
15:25 3 Июня 2022
в красноярском крае, учения
версия для печати Ico_print

В акватории Красноярского водохранилища прошли масштабные учения по спасению людей, терпящих бедствие на воде. В них участвовали сотрудники краевого учреждения «Спасатель», полицейские и медики. 

По замыслу, на водохранилище перевернулась лодка с туристами без спасательных жилетов. Одного из них требовалось спасти, а второй утонул. 

Спасатели подплыли к пострадавшему на катере, подняли его из воды и доставили на берег для оказания первой медицинской помощи. Тело второго искали водолазы с помощью эхолота. Когда его нашли, специалисты доставили муляж на берег и передали сотрудникам полиции.

Фото: © пресс-служба агентства ГО ЧС региона.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае состоялся заплыв "Сибирский рубикон"

В Красноярском крае состоялся заплыв "Сибирский рубикон"

3 Июня 2022 г.
Участники проплыли больше 280 км
Новости Красноярска: В Красноярске начался капремонт улицы Абытаевской

В Красноярске начался капремонт улицы Абытаевской

3 Июня 2022 г.
Ремонт пройдёт на участке в 1,13 км
Новости Красноярска: Живи экологично, думай о будущем!

Живи экологично, думай о будущем!

3 Июня 2022 г.
«Красноярская рециклинговая компания представляет новый цикл экологических роликов
Новости Красноярска: В Красноярске в выходные по пр. Мира нельзя будет ездить на роликах и самокатах

В Красноярске в выходные по пр. Мира нельзя будет ездить на роликах и самокатах

3 Июня 2022 г.
Схема движения на пр. Мира, ул. Кирова и ул. Диктатуры Пролетариата будет изменена
Новости Красноярска: Власти не отказались от создания в Красноярске транспортно-логистического центра

Власти не отказались от создания в Красноярске транспортно-логистического центра

3 Июня 2022 г.
В планах обновить аэродромное покрытие и модернизировать инженерную инфраструктуру
Новости Красноярска: В полиции Красноярского края прокомментировали закупку услуги VPN на 115 млн

В полиции Красноярского края прокомментировали закупку услуги VPN на 115 млн

3 Июня 2022 г.
Подобные госконтракты заключаются уже более 10 лет
Новости компаний
02/06
Что такое p2p биржи, преимущества и недостатки их работы
31/05
Университет Решетнёва вошел в топ-3 опорных университетов Госкорпорации «Роскосмос»
30/05
Уникальное астрономическое явление можно будет наблюдать в последний день мая
30/05
Есть ли будущее у отечественных смартфонов?
27/05
Жилые комплексы для покупки недвижимости в DAMAC Hills
27/05
Алексей Любяшкин: Рекомендую студентам просто заняться наукой и… увлечься!
27/05
Как выбрать кровать для реабилитации инвалида или лежачего больного
26/05
В Красноярске начинает работу новый мясной
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске в июне ожидаются заморозки

В Красноярске в июне ожидаются заморозки

2 Июня 2022 г.
Не исключены ветра, грозы, дожди и град
Новости Красноярска: В Красноярском крае «М.Видео» обязали продать пылесосы по первоначальной цене

В Красноярском крае «М.Видео» обязали продать пылесосы по первоначальной цене

30 Мая 2022 г.
Также суд взыскал в пользу каждого потребителя компенсацию морального вреда
Новости Красноярска: В Красноярске между «Белыми росами» и островом Отдыха появится пирс

В Красноярске между «Белыми росами» и островом Отдыха появится пирс

3 Июня 2022 г.
Проект реализуется бизнесом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru