В Красноярске на 17 территориях обнаружено большое количество клещей

Из-за многочисленных обращений жителей на активизировавшихся клещей в нескольких районах Красноярска была проведена энтомологическая оценка территорий, которая показала, что численность клещей превышала эпидемически безопасный уровень.

— Превышения зафиксированы в районе улиц Молокова, Норильская, Шевченко, Ястынская, Гладкова, Калинина, Караульная, Батурина, Борисевича, Весны, Академгородка, в посёлках Торгашино и Водники, в микрорайонах Ветлужанка, Ботанический, Солнечный и в сквере Победителей, — пишет глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев у себя в Telegram-канале. — Например, на ул. Калинина при эпидемически безопасном уровне 0,5 численность клещей — 12 особей на 1 километр.

На территории города встречаются только степные клещи, не являющиеся переносчиками клещевого вирусного энцефалита. Но, стоит отметить, что они могут переносить другие опасные инфекции.

На территориях проведены внеплановые акарицидные обработки.

— При обнаружении клещей на территории жилой застройки города для организации истребительных мероприятий вы можете обратиться в городскую администрацию, — сообщил Дмитрий Горяев.

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов