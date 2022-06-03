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В июле завершат ремонт трёх километров дороги Красноярск–Железногорск

Главная Общество
Красноярск
09:00 3 Июня 2022
ремонт, в красноярском крае, общество, дороги
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Ремонт трёх километров дороги Красноярск–Железногорск, который планируют завершить в июле, ведут по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость ремонта – около 53 млн рублей.

Рабочие заканчивают укладку асфальта и установку бордюрного камня. Далее подрядчик займётся отсыпкой обочин и обустройством участка знаками и разметкой, сообщили на сайте правительства Красноярского края.

— Важно сохранить темп. Маршрут — важная артерия, интенсивность движения здесь более 16,5 тысячи автомобилей в сутки. Для многих жителей Железногорска данная дорога — путь из дома на работу и обратно, — рассказал Константин Димитров, министр транспорта Красноярского края.

В прошлом году на маршруте Красноярск–Железногорск отремонтировали ещё 6 километров дороги и привели в порядок 3 километра дороги от КПП до оздоровительного лагеря «Орбита».

Всего же по нацпроекту в этом году отремонтируют 69 объектов региональной сети (более 300 км). Объём финансирования — около 3,5 млрд рублей.

Напомним, в Красноярском крае в этом году обновят 22 сельские дороги. На эти цели выделено 1,9 млрд рублей. Общая длина участков – почти 219 километров. Работу выполнят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт запланирован в Канском, Партизанском и Уярском районах. Об этом просили местные жители.

Фото: © пресс-служба министерства транспорта Красноярского края

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