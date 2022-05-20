В Красноярском крае отремонтируют 22 сельские дороги почти за 2 млрд рублей

В нашем регионе в этом году обновят 22 сельские дороги, пишут на сайте правительства Красноярского края. На эти цели выделено 1,9 млрд рублей. Общая длина участков – почти 219 километров. Работу выполнят по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Ремонт запланирован в Канском, Партизанском и Уярском районах. Об этом просили местные жители.

На маршруте Канск–Комарово (с 8 по 18 км) восстановят водоотвод, укрепят обочины. Также будет обновлено покрытие и автобусные остановки.

В Партизанском районе на первых двух километрах по маршруту Запасной Имбеж–Булатновка появится асфальт, отремонтируют обочины, примыкания, обновят остановки и обустроят искусственные неровности.

Такую же работу проведут в Уярском районе на автодороге Уяр–Запасной Имбеж (с 31,5 по 32,5 км).

По программе развития Канско-Абанского экономического района отремонтируют участок около километра на маршруте Новопокровка–Коха. Там в низких подтопляемых местах поднимут земляное полотно. Также в планах восстановить водоотвод, дорожное покрытие, установить металлическое ограждение.

Кроме того, ремонтные работы пройдут в Ирбейском, Сухобузимском, Большемуртинском, Абанском, Манском, Боготольском, Саянском, Ужурском и Шарыповском районах.

Фото: © пресс-служба министерства транспорта Красноярского края