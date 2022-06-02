В Красноярске пройдет масштабный День молодежи с участием L’ONE

Как сообщает пресс-служба красноярского отделения молодежной политики, 26 июня Росмолодёжь совместно с органами исполнительной власти Красноярского края и администрацией города Красноярска проведут масштабный фестиваль образования, карьеры и досуга.

Росмолодёжь впервые проводит масштабные праздничные мероприятия в День молодёжи и Красноярский край стал одним из 10 регионов нашей страны, выбранным в качестве фестивальной площадки. Он стал столицей Дня молодёжи в Сибирском федеральном округе.

Фестиваль будет бесплатным, но по предварительной регистрации на сайте деньмолодёжи2022.рф, которая даст возможность выиграть крутые призы!

Что ждет участников большого праздника: девять тематических зон. На площадках будут яркие творческие номера победителей и лауреатов сборной Дельфийских игр и Студенческой весны 2022 года, выступления команд КВН официальных лиг Красноярска. Можно будет принять участие в мастер-классах и тренингах, посетить образовательные треки и многое другое.

Также для музыкантов, поэтов или танцоров есть возможность стать частью фестиваля. Надо лишь подать заявку на участие в «открытом микрофоне» на сайте деньмолодёжи2022.рф до 19 июня. Кроме того, на фестивале будет организован маркет молодых предпринимателей и локальных брендов: заявиться на него также можно на сайте проекта до 19 июня, а в день проведения фестиваля лучшие смогут представить свои товары большой аудитории.

Но и это не всё. Ярким завершением праздника 26 июня в Красноярске станет выступление хедлайнера L’ONE на Театральной площади.

Подробную программу фестиваля можно узнать на сайте деньмолодёжи2022.рф