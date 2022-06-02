В Красноярске трое мигрантов получили фиктивный вид на жительство

В Красноярске трое мигрантов получили поддельные сертификаты о знании русского языка и истории. Прокуратура Ленинского района города организовала проверку.

Сообщается, что благодаря фиктивным сертификатам три иностранных гражданина получили вид на жительство. Фактически же иностранцы не обладают минимальным уровнем знаний, необходимым для получения сертификата, русским языком не владеют. Все экзамены они сдавали в некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Лингвистический центр».

По результатам проверки было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов