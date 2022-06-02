В Красноярске цветут каштаны

Каштаны в Красноярске растут на пр. Мира и возле городской администрации, пишут в официальной группе социальной сети “ВКонтакте” администрации города Красноярска.

Эти деревья привезли в краевую столицу в 2005 году, на зиму их прятали под стеклянные колпаки и укрывали тёплыми материалами. Затем каштаны окрепли и прижились и такие меры им стали не нужны.

В 2009 году деревца впервые зацвели, а через пару лет в середине июля некоторые начали плодоносить. Отметим, что красноярские каштаны несъедобного сорта.

Фото: © vk.com/krasnoyarskrf