Магазины IKEA в России откроют отделы по обмену и возврату товара

Магазин IKEA открыл в России отдел обмена и возврата товаров. Они начали свою работу с 1 июня. При этом свою работу в России торговая сеть пока не возобновит.

На официальном сайте компании говорится, что сдать или обменять товар можно будет со вторника по субботу с 12:00 до 20:00. Центр поддержки клиентов работает каждый день с 08:00 до 21:00 по местному времени.

Напомним, IKEA приостановила работу магазинов в России с 4 марта. Причиной стала спецоперация на Украине, которая привела к сбоям в цепочке поставок. При этом всем сотрудникам до августа обещали платить зарплату. Сейчас часть из них переведены на работу с возвратами товаров и на обслуживание магазинов, складов и систем компании.

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков