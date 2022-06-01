В Красноярском крае от мусора очистили более 100 километров береговых линий

В рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» в регионе продолжаются экологические акции по уборке берегов водоёмов, сообщается на сайте правительства Красноярского края. Активно участвуют в уборке местные жители, волонтёры, работники организаций и предприятий.

Генеральные уборки на берегах водоёмов прошли в 21 муниципальном образовании.

Участниками экологических десантов стали более полутора тысяч человек. В мае было очищено 101,6 км береговых линий, собрано более 624,7 кубометров мусора.

С апреля в субботниках приняли участие более 3 000 человек. Убрано почти 900 кубометров мусора.

— Не первый год мы проводим такие акции по очистке прибрежных территорий. За прошлый год протяжённость расчищенных от мусора берегов — 865 км. Было собрано более 11 тысяч кубометров отходов. Приглашаю всех желающих присоединиться к наведению порядка на берегах, — сказал Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования края.

Напомним, заявки для участия в экологических десантах на данный момент подали 52 муниципальных образования, запланированы 526 мероприятий по уборке мусора с берегов. Очистят прибрежные зоны 300 водоёмов.

Такие экологические акции проходят в регионе ежегодно.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края