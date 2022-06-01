Министр внутренних дел РФ наградил красноярских подростков, задержавших рецидивиста

Владимир Колокольцев, министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ наградил детей и подростков, совершивших героические поступки. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

— В мероприятии, приуроченном к Международному дню защиты детей, приняли участие 18 юных граждан из 14 регионов, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В частности, наградили подростков и детей из Республик Алтай, Карелия, Марий Эл, Красноярского, Пермского и Алтайского края, Ивановской, Владимирской, Иркутской, Оренбургской и Челябинской областей, городов Москвы, Сочи, Вологды.

Отметим, что ребята из Красноярского края Никита Платонов и Кирилл Сейкис задержали рецидивиста, напавшего на пенсионера и отобравшего у него деньги.

Глава ведомства напомнил, что деятельность полиции невозможна без поддержки и содействия населения:

— Работа по раскрытию противоправного деяния начинается с поиска очевидцев или других людей, обладающих значимой информацией. Если кто-то запомнил приметы, направление движения, номер автомобиля злоумышленника – это поможет быстрее найти его и привлечь к ответственности. Особая сила духа и самоотверженность требуются, чтобы вступить в открытое противостояние с агрессивным, готовым на всё, правонарушителем.

Фото: © пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю