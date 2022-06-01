В красноярский «Роев Ручей» привезли тигрицу и полярную волчицу

В парк флоры и фауны «Роев Ручей» привезли новых животных. Тигрицу зовут Яшма, ей 5 лет и она станет невестой амурского тигра Бартека. Пару получил также полярный волк по кличке Олаф. Самку полярного волка зовут Бланка, ей один год.

«Тигрица находится в самом детородном возрасте. Она является перспективной в плане генетики. Её родители из дикой природы», — сообщил Олег Чипура.

Как сообщают Gornovosti, животных привезли в зоопарк месяц назад. Они уже прошли карантин, пока находятся в соседних вольерах от самцов.

Фото: vk.com/roevzoo