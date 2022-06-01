В Красноярском крае открылось более 700 пришкольных лагерей

В Красноярском крае начали работать 703 пришкольных площадки и девять загородных оздоровительных лагерей. Со 2 по 25 июня откроется еще 80 учреждений. В общей сложности в первую смену для детей откроется 96% оздоровительных организаций региона.

Пришкольные лагеря работают с 8.00 до 14.00. Стоимость путевки для родителей в такой лагерь на 21 день составляет 1724 рубля. Для детей предусмотрено двухразовое питание и насыщенная культурно-образовательная программа. При этом посещение музеев, кинотеатров, выставок не входит в стоимость и оплачивается отдельно по желанию родителей. Для записи ребенка в такой лагерь, необходимо обратиться к директору или классному руководителю.

Культурная программа в загородных лагерях в этом году будет посвящена патриотическому воспитанию. Каждый день для ребят будет начинаться с поднятия флага и исполнения гимна РФ. Для школьников организуют исторические лекции, конкурсы и игры, а также дни единых действий, приуроченные к памятным датам.

Всего этим летом в крае планируется к открытию 831 площадка, где будут отдыхать 109 тысяч детей.

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