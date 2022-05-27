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В Красноярске нашли подрядчика для строительства пешеходного моста через улицу Семафорная

Главная Общество
Красноярск
14:01 27 Мая 2022
благоустройство, красноярск, общество, мост
Фотография © admkrsk.ru
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По итогам торгов на строительство надземного пешеходного перехода через ул. Семафорная в районе дома №327 был выбран подрядчик. Обустройством объекта займется АО «Гипростроймост». Как пишет мэрия Красноярска, сейчас заключается муниципальный контракт.

В Красноярске нашли подрядчика для строительства пешеходного моста через улицу Семафорная

Стоимость контракта – 229,9 млн рублей. На эти деньги компания построит мост из алюминия длиной 151 метр и шириной 3 метра, с лестницами и лифтами для маломобильных граждан. Высота пешеходного моста должна быть 8,5 метров. Такая высота нужна для размещения его над железнодорожными путями, которые проходят между улицами Семафорная и Транзитная.

В Красноярске нашли подрядчика для строительства пешеходного моста через улицу Семафорная

Завершить строительство и сдать виадук на ул. Семафорная в эксплуатацию АО «Гипростроймост» должны в июне 2023 года. Отметим, что проект находится под личным контролем главы Красноярска Сергея Ерёмина.

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