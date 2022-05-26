Омские священники решили помолиться о дожде

В Омске священники решили обратиться к высшим силам и провести молебен - прошение о дожде. К необычному прошению их подтолкнула жесточайшая засуха, охватившая районы области.

Под угрозой будущий урожай, к тому же, засуха усиливает пожарную опасность. К тому же, синоптики не дают обнадеживающих прогнозов. Так, в ближайшую неделю-полторы, в регионе ожидается жара до +33°С и никаких осадков.

По информации РИА «Омск-информ», молебен прошения о дожде пройдет сегодня, в четверг, 26 мая, в храме Воскресения Христова города Калачинска. Кстати, молебен о прошении дождя наши предки проводили на Руси в период жестоких засух. По всей видимости, представители РПЦ из калачинского храма считают, что сейчас именно такой случай.

Фото:©ГУ МЧС