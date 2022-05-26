Бренд красноярского дизайнера будет представлен на крупном шоуруме в Москве

Красноярский бренд одежды Buts8 впервые представят на крупном профессиональном шоуруме Fashion Hub Showroom шоуруме в Москве. Автор бренда Вера Буц отшила первую коллекцию в 2016 году.
— Мы создаём условия для продвижения местных брендов за пределами Красноярского края. Представление одежды в Москве имеет возможность получить новых клиентов, продвинуть регион, также это отличный стимул для других креативных предпринимателей, – рассказала заместитель руководителя администрации губернатора Красноярского края Юлия Верхушина.
— В Москве впервые открылся уникальный и важный для отечественной индустрии моды проект. Он нацелен на оптовых клиентов, которые занимаются отбором и закупкой коллекций для бутиков, магазинов. Шоурум открывается для байеров только 4 раза в год. Там заключаются договоры на продажу коллекций. Понимая эффективность данного формата для продвижения красноярских дизайнеров, мы провели переговоры с автором проекта. Ему были презентованы несколько красноярских брендов. И вот один из них теперь представлен в Москве, — отметил директор института Александр Черников.
Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков