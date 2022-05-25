В Красноярске незаконно продали участок на улице Республики

Прокуратура внесла представление мэрии о незаконности действий с землей в центре Красноярска, сообщил в своём Telegram-канале депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев.

— Надзорный орган проводил проверку после моего обращения, выяснилось, что построенный компанией «Альянс-Строй» объект (как его уже назвали «Кантри-2») почти в 12 раз меньше площади участка. Соответственно мэрия нарушила принцип «соразмерности». Это нарушение земельного законодательства, — пишет Илья Зайцев. — За участок почти в 2 500 кв. м компания заплатила в бюджет города 1,522 млн рублей, то есть чуть больше 600 рублей за кв. м земли в самом центре города, в зоне которая запланирована под комплексное благоустройство.