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В Красноярске незаконно продали участок на улице Республики

Главная Общество
Красноярск
14:47 25 Мая 2022
общество, красноярск, администрация, прокуратура
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Прокуратура внесла представление мэрии о незаконности действий с землей в центре Красноярска, сообщил в своём Telegram-канале депутат Законодательного собрания края Илья Зайцев.

 — Надзорный орган проводил проверку после моего обращения, выяснилось, что построенный компанией «Альянс-Строй» объект (как его уже назвали «Кантри-2») почти в 12 раз меньше площади участка. Соответственно мэрия нарушила принцип «соразмерности». Это нарушение земельного законодательства, — пишет Илья Зайцев. — За участок почти в 2 500 кв. м компания заплатила в бюджет города 1,522 млн рублей, то есть чуть больше 600 рублей за кв. м земли в самом центре города, в зоне которая запланирована под комплексное благоустройство.

По мнению депутата, мэрия обязана устранить нарушение и привлечь виновных к ответственности. Возможно будет суд о возврате участка в городскую казну.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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