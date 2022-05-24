Мэр Дивногорска пожурил жителей города за инициативность при ремонте дорожных ям.

«Я обычно за инициативность, но прошу жителей набраться терпения, – пишет Сергей Егоров на своём телеграм-канале. — Объезжал город и увидел заделанную яму на улице Заводской. "Заплатку" уже во всю обсуждают в соц. сетях и многие горожане недовольны качеством ремонта от администрации».

На вопрос читателей его телеграм-канала о том, откуда у жителей взялся асфальт, Глава города ответил, что на соседней улице дорожники не убрали за собой остатки после ремонта.

«Друзья, наберитесь терпения. В самое ближайшее время сделаем на этой улице ямочный ремонт.», – добавил мэр.

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