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В ГИБДД Красноярска начали декаду детской безопасности

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Красноярск
18:15 24 Мая 2022
красноярск, дети, гибдд
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В ГИБДД Красноярска начали декаду детской безопасности. Перед летними каникулами инспекторы ДПС совместно с сотрудниками ПДН запускает целую серию мероприятий, посвящённых профилактике детского травматизма.

«Только в этом году в городе произошло уже 43 ДТП с участием детей. Если брать аналогичный период с прошлого года, то таких происшествий было 36. ДТП с пешеходами с начала года – 16, а прошлом году  – 17, – рассказывает начальник ОГИБДД МУ МВД России "Красноярское" подполковник полиции Константин Колегов, — Самыми нарушениями среди несовершеннолетних пешеходов являются переход в неположенном месте, переходы в нескольких метрах от перехода». 

Так, в Красноярске на улице Петра Подзолкова автомобиль KIa сбил 11-летнюю школьницу. Девочка перебегала дорогу в неположенном месте. С тяжёлыми травмами пострадавшую доставили в больницу. 

«Только в этом году сотрудниками полка ДПС пресечено 783 случая нарушения правил дорожного движения. Всё это вероятные участники ДТП. В этом ключе очень важно проводить работу и с родителями. Изначально все знания о дорожной безопасности ребёнок получает из семьи. То есть перед каждый выходом на улицу родители обязаны проговорить с ребёнком правила ПДД, куда бы они не направлялись, – отметил подполковник.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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