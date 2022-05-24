В национальном парке «Красноярские Столбы» пожар произошёл из-за грозы

19 мая в нацпарке «Красноярские Столбы», в Базайском участковом лесничестве, был обнаружен лесной пожар на площади 2 га. Огонь полыхал в месте сильного захламления сухостойными аварийными деревьями, рассказали в пресс-службе национального парка.

Причина пожара: гроза.

21 мая в дневное время пожар, действующий на площади 14,1 га локализовали. По периметру пожара проложили минполосу, убрали повреждённые и сухостойные деревья.

22 мая в 14 часов пожар полностью ликвидировали. Ему присвоена третья, наивысшая категория сложности.

— Территория «Красноярских Столбов» остаётся закрытой для туристов. Просим жителей с пониманием относиться к принятому решению об ограничении посещения, — отметили специалисты национального парка.

Фото: © vk.com/npkrasstolby