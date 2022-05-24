В Красноярске оштрафовали ООО «Ультра Кредит»

В течение двух лет В управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю поступило более 50 жалоб на действия ООО «Ультра Кредит».

Во время устной беседы сотрудники организации обещали потребителю помощь в получении кредита, пишет глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев у себя в Telegram-канале. По факту были заключены договоры лишь на информационные услуги.

Обнаружив, что устные обещания не совпадают с тем, что прописано в договоре потребители пытались расторгнуть их. Сделать это было невозможно, потому что в договоре были прописаны условия, ограничивающие права потребителя на односторонний отказ от исполнения договора, а также на самостоятельный выбор места предъявления иска.

ООО «Ультра Кредит» привлекли по ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ в виде штрафа в 10 000 рублей.

Также Роспотребнадзор подал иск с требованием признать противоправными действия по включению в типовую форму договора возмездного оказания информационных услуг условий, ущемляющих права потребителей.

Суд требования удовлетворил. Теперь исключена возможность ООО «Ультра Кредит» отказаться от выполнения своих обязательств по договору.

Потребителям нужно быть внимательными, подписывая договоры.

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков