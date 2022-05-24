Поезд здоровья Красноярской железной дороги в июне совершит рабочую поездку по трем регионам Сибири

В июне рабочий маршрут Передвижного консультативно-диагностического центра «Доктор Войно-Ясенецкий (Св. Лука)» пройдет по станциям трёх сибирских регионов.

Первую остановку поезд здоровья «Святитель Лука» совершит в Кемеровской области: на станции Кия-Шалтырь он будет работать 7-8 июня, на станции Полуторник – 9 июня.

Затем врачи передвижной поликлиники будут вести приём в Красноярском крае: Инголь – 10 июня, Дубинино – 11-12 июня, Шарыпово – 13-15 июня.

Конечным пунктом июньской командировки станут станции Республика Хакасия, где запланировано три остановки: Ербинская – 16 июня, Сон – 17 июня, Шира – 18-20 июня.

Жители смогут получить консультации терапевта, педиатра, невролога, отоларинголога, хирурга, офтальмолога, эндокринолога и других специалистов. Также здесь работает клинико-диагностическое подразделение, где проводятся эндоскопические, рентгенологические, маммографические исследования и УЗИ.

Медицинская помощь в поезде здоровья Красноярской железной дороги предоставляется бесплатно по самостоятельному обращению или направлению лечащего врача.

При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении (для ребёнка), полис обязательного медицинского страхования, выписки из амбулаторной карты по месту прикрепления, результаты ранее пройденных исследований.

Напомним, посещение медпоезда осуществляется с соблюдением противоэпидемических мер: используются средства индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция.

Прием ведется с 7:30 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

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Подробнее с маршрутом передвижной поликлиники, услугами и его возможностями можно ознакомиться на сайте Красноярской железной дороги в специальном разделе «Поезд здоровья». Задать интересующие вопросы жители могут, позвонив в call-центр Дорожной клинической больницы по телефону: +7 (391) 229-22-22.

По материалам КрасЖД

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