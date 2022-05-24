В Красноярске отремонтируют 20 остановок

Часть остановок дополнительно оборудуют современными информационными системами. Как рассказали в администрации города Красноярска, табло с указанием номеров маршрутов и время ожидания транспорта, появятся на остановках:

«Робеспьера» (по ул. Ленина в сторону ул. Робеспьера);

«Краевая больница» (по ул. Партизана Железняка в сторону ул. Пограничников);

«ТЮЗ» (по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» в сторону КрасТЭЦ);

Современные остановочные павильоны в этом году появятся на ул. Маерчака. Во время дорожного ремонта улицы подрядчики дооборудуют и приведут в соответствие с современными требованиями безопасности остановки «ул. Маерчака» (в двух направлениях) и «Бизнес-центр "Баланс"» (в одном направлении).

Отремонтируют и остановки на дорогах, где ремонт идёт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

На ул. Пограничников преобразят 6 остановок на участке от ул. Ястынская до ул. Пограничников, 21. Будут сформированы нормативные заездные карманы и удобные для маломобильных жителей посадочные площадки. Также уложат тактильную плитку, заменят остановочные павильоны, урны, лавочки, информационные таблички. Некоторые остановки перенесут с учётом требований безопасности. Удобные остановки сформируют в районе бассейна «Сокол».

На ул. Волжская работы проведут на участке от ул. Мичурина до ул. Аральской, где расположено три остановочных пункта.

Кроме этого, запланирован ремонт таких остановочных пунктов:

«МЖК» по Солнечному бульвару;

«СПТУ-56» по ул. 60 лет Октября, 137 (в двух направлениях);

«пос. Таймыр» по ул. Становой (в двух направлениях);

«Дом ученых» по ул. Академгородок;

«Рынок» по ул. 60 лет образования СССР, 7Б;

«КПАТП-5» по ул. Калинина;

«Больница (Солнечный)» по Солнечному бульвару (в двух направлениях);

«Больница (Солнечный)» по ул. 40 лет Победы, 2 (в двух направлениях);

«9 микрорайон» по ул. Воронова;

«Школа» по пр. им. газеты «Красноярский рабочий»​.

На остановке «ул. 60 лет Октября» по ул. 60 лет Октября на месте снесённых незаконных торговых павильонов будет установлена новая остановка.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев