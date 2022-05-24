24 мая
Красноярск
погода +22 °C
58.21
 
€ 60.39
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярске отремонтируют 20 остановок

Главная Общество
Красноярск
10:30 24 Мая 2022
общество, красноярск, ремонт, остановки
версия для печати Ico_print

Часть остановок дополнительно оборудуют современными информационными системами. Как рассказали в администрации города Красноярска, табло с указанием номеров маршрутов и время ожидания транспорта, появятся на остановках:

  • «Робеспьера» (по ул. Ленина в сторону ул. Робеспьера);
  • «Краевая больница» (по ул. Партизана Железняка в сторону ул. Пограничников);
  • «ТЮЗ» (по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» в сторону КрасТЭЦ);

Современные остановочные павильоны в этом году появятся на ул. Маерчака. Во время дорожного ремонта улицы подрядчики дооборудуют и приведут в соответствие с современными требованиями безопасности остановки «ул. Маерчака» (в двух направлениях) и «Бизнес-центр "Баланс"» (в одном направлении).

Отремонтируют и остановки на дорогах, где ремонт идёт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

На ул. Пограничников преобразят 6 остановок на участке от ул. Ястынская до ул. Пограничников, 21. Будут сформированы нормативные заездные карманы и удобные для маломобильных жителей посадочные площадки. Также уложат тактильную плитку, заменят остановочные павильоны, урны, лавочки, информационные таблички. Некоторые остановки перенесут с учётом требований безопасности. Удобные остановки сформируют в районе бассейна «Сокол».

На ул. Волжская работы проведут на участке от ул. Мичурина до ул. Аральской, где расположено три остановочных пункта.

Кроме этого, запланирован ремонт таких остановочных пунктов:

  • «МЖК» по Солнечному бульвару;
  • «СПТУ-56» по ул. 60 лет Октября, 137 (в двух направлениях);
  • «пос. Таймыр» по ул. Становой (в двух направлениях);
  • «Дом ученых» по ул. Академгородок;
  • «Рынок» по ул. 60 лет образования СССР, 7Б;
  • «КПАТП-5» по ул. Калинина;
  • «Больница (Солнечный)» по Солнечному бульвару (в двух направлениях);
  • «Больница (Солнечный)» по ул. 40 лет Победы, 2 (в двух направлениях);
  • «9 микрорайон» по ул. Воронова;
  • «Школа» по пр. им. газеты «Красноярский рабочий»​.

На остановке «ул. 60 лет Октября» по ул. 60 лет Октября на месте снесённых незаконных торговых павильонов будет установлена новая остановка.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае один из руководителей банка «Канский» проведет 6 лет в колонии

В Красноярском крае один из руководителей банка «Канский» проведет 6 лет в колонии

24 Мая 2022 г.
Олега Финка обвиняют в краже денег со счетов вкладчиков
Новости Красноярска: На Алтае по вине выпившей девушки без прав погиб четырёхлетний ребёнок

На Алтае по вине выпившей девушки без прав погиб четырёхлетний ребёнок

24 Мая 2022 г.
Он вылетел через лобовое стекло
Новости Красноярска: В Красноярске оштрафовали ООО «Ультра Кредит»

В Красноярске оштрафовали ООО «Ультра Кредит»

24 Мая 2022 г.
Организация обещала помощь в получении займа
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС оказала помощь клубу защиты животных

Богучанская ГЭС оказала помощь клубу защиты животных

24 Мая 2022 г.
Компания поддерживает работу клуба на протяжении нескольких лет
Новости Красноярска: В Минусинском районе учитель избила школьницу

В Минусинском районе учитель избила школьницу

24 Мая 2022 г.
За это она заплатит штраф 5 000 рублей
Новости Красноярска: Магия вокруг нас, главное вовремя её заметить!

Магия вокруг нас, главное вовремя её заметить!

24 Мая 2022 г.
На нескольких городских скульптурах появились шляпы магов
Новости компаний
24/05
Красноярский цементный завод готов к «высокому» строительному сезону-2022
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на перекрёстке сбили двух детей

В Красноярске на перекрёстке сбили двух детей

23 Мая 2022 г.
Серьёзных травм пешеходы не получили
Новости Красноярска: В Красноярске бывшего директора Татышев-парка приговорили к шести годам колонии

В Красноярске бывшего директора Татышев-парка приговорили к шести годам колонии

23 Мая 2022 г.
Также осуждённый должен заплатить штраф 580 000 рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае зарегистрирован первый случай заболевания эрлихиозом

В Красноярском крае зарегистрирован первый случай заболевания эрлихиозом

20 Мая 2022 г.
Это 4-й случай, зафиксированный за последние 5 лет
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru