В Красноярске бывшего директора Татышев-парка приговорили к шести годам колонии

Максима Бархатова, бывшего директора красноярского Татышев-парка суд приговорил к шести годам колонии строго режима, также его лишили права занимать должности в органах местного самоуправления на три года. кроме этого, осуждённый должен заплатить штраф 580 000 рублей.

Напомним, Максим Бархатов был обвинён по уголовному делу о получении взяток и легализации преступных доходов на сумму более 8,5 млн рублей.

В 2019 году за помощь в заключении 40 контрактов на уборку мусора он получил автомобиль Lexus LX570 и топливную карту с ежедневным лимитом 250 литров бензина. А в 2020 году – «Mercedes-Benz E300» от директора ООО «Курьер Авто М».

Взяткодателя суд оштрафовал на 20 млн рублей.