20 мая
Красноярск
погода +16 °C
62.4
 
€ 64.94
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Зеленогорске новобрачная убила мужа во время празднования свадьбы

Главная Общество
Красноярск
16:05 20 Мая 2022
общество, происшествия, зеленогорск, убийство
версия для печати Ico_print

16 мая супруги зарегистрировали брак и отмечали торжество 17 мая в компании приятеля в своей квартире (ул. Мира г. Зеленогорска). Между супругами произошла ссора на бытовой почве, во время которой 43-летняя женщина взяла нож и нанесла 44-летнему мужчине удар в спину. Потерпевший скончался. Женщина сообщила об этом в правоохранительные органы и сказала, что телесные повреждения супругу нанёс их приятель.

Причастность женщины к совершённому преступлению установить удалось, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

После предъявления неопровержимых улик, злоумышленница написала явку с повинной.

В отношении супруги погибшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Расследование продолжается.

Фото: © krk.sledcom.ru 

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 21-23 мая в Красноярском крае ожидаются грозы и сильные ветра

21-23 мая в Красноярском крае ожидаются грозы и сильные ветра

20 Мая 2022 г.
Сохранится аномально жаркая погода
Новости Красноярска: На Алтае иностранцы торговала сертификатами о знании русского языка

На Алтае иностранцы торговала сертификатами о знании русского языка

20 Мая 2022 г.
18 граждан незаконно получили право на пребывание и работу в России
Новости Красноярска: В Ужурском районе детей в образовательных учреждениях кормили некачественными продуктами

В Ужурском районе детей в образовательных учреждениях кормили некачественными продуктами

20 Мая 2022 г.
8 виновных лиц привлечены к ответственности
Новости Красноярска: Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил Норильск с рабочим визитом

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов посетил Норильск с рабочим визитом

20 Мая 2022 г.
Он побывал и на строительстве экологических мощностей “Серной программы”
Новости Красноярска: 21 мая в Красноярске ограничат движение на улицах Горького и Красной Армии

21 мая в Красноярске ограничат движение на улицах Горького и Красной Армии

20 Мая 2022 г.
Причина: замены теплосетей в окрестностях Суриковского сквера
Новости Красноярска: В Красноярске цветут более 15 пород деревьев и кустарников

В Красноярске цветут более 15 пород деревьев и кустарников

20 Мая 2022 г.
Самыми первыми в городе расцветают груши
Новости компаний
20/05
Средняя Азия. Пробуем на вкус
20/05
Сколько стоит самая дешевая квартира в Омске?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на Коммунальном мосту спасатели помогли плачущей девушке с головной болью

В Красноярске на Коммунальном мосту спасатели помогли плачущей девушке с головной болью

19 Мая 2022 г.
Её доставили в подразделение и передали родственникам
Новости Красноярска: Александр Усс перечислил двум пострадавшим при массовых пожарах семьям миллион рублей

Александр Усс перечислил двум пострадавшим при массовых пожарах семьям миллион рублей

18 Мая 2022 г.
В одной семье тяжело болен ребенок, а второй нужно рассчитываться за сгоревший дом
Новости Красноярска: В Красноярске в мкрн Первомайский и Водники вернули горячую воду

В Красноярске в мкрн Первомайский и Водники вернули горячую воду

18 Мая 2022 г.
С 14:00 обслуживающие организации могут вернуть горячую воду в примерно 380 зданий
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru