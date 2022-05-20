В Зеленогорске новобрачная убила мужа во время празднования свадьбы

16 мая супруги зарегистрировали брак и отмечали торжество 17 мая в компании приятеля в своей квартире (ул. Мира г. Зеленогорска). Между супругами произошла ссора на бытовой почве, во время которой 43-летняя женщина взяла нож и нанесла 44-летнему мужчине удар в спину. Потерпевший скончался. Женщина сообщила об этом в правоохранительные органы и сказала, что телесные повреждения супругу нанёс их приятель.

Причастность женщины к совершённому преступлению установить удалось, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

После предъявления неопровержимых улик, злоумышленница написала явку с повинной.

В отношении супруги погибшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Расследование продолжается.

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