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Красноярку осудят за мошенничество на 8 млн рублей в сфере долевого строительства

Главная Общество
Красноярск
09:45 20 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, мошенничество
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Красноярска. Её обвиняют по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ, сообщают в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Установлено, что женщина-предприниматель выступала посредником между застройщиками и людьми, желавшими приобрести жильё. Она получала от покупателей деньги, но не передавала компаньонам по строительству.

В итоге пострадали 6 человек. Им причинён ущерб 8 млн рублей.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Фото: © «МВД МЕДИА» 

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