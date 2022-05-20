Красноярку осудят за мошенничество на 8 млн рублей в сфере долевого строительства

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней жительницы Красноярска. Её обвиняют по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ, сообщают в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Установлено, что женщина-предприниматель выступала посредником между застройщиками и людьми, желавшими приобрести жильё. Она получала от покупателей деньги, но не передавала компаньонам по строительству.

В итоге пострадали 6 человек. Им причинён ущерб 8 млн рублей.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены в суд.

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