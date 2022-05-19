В красноярском аэропорту ремонтируют перрон

В аэропорту начались масштабные ремонтные работы на перроне. Реконструируемая площадь искусственных покрытий — 109,2 тыс. кв. м, сообщают в пресс-службе международного аэропорта Красноярск. Реконструкция перрона продлится до декабря 2023 года.

Будет создано 5 дополнительных мест стоянок самолётов, обустроены 2 спецплощадки обработки противообледенительной жидкостью. Также перрон оснастят осветительным оборудованием для технического обслуживания воздушных судов на местах стоянки. Кроме этого, появится 5 тупиковых и 6 самоходных мест стоянки для любых типов воздушных судов.

В итоге увеличится пропускная способность аэропорта, сократятся расходы на ремонт плоскостных сооружений.

Реконструкция перрона — один из ключевых факторов для реализации проекта международного транспортно-логистического хаба.

Фото: © Евгения Шихалеева