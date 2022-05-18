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Пенсионерка из Новосибирска пришла на кастинг в кулинарную битву Ивлева и Агзамова

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Красноярск
19:10 18 Мая 2022
новосибирск, телешоу
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На телеканале «Пятница!» стартуют специальные выпуски проекта «Битва шефов» – кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова. Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. 

В числе участников кастинга оказалась 60-летняя Любовь Харитонова из Новосибирска. Любовь окончила техникум общественного питания и работала в столовой. На дегустацию шефам повар принесла блюдо под названием “Гнездо глухаря”.

Если Любови из Новосибирска удастся пройти кастинг шефов, она окажется в команде одного из них. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать им свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, чей авторитет круче. В каждом раунде после приготовления блюд Ивлев и Агзамов будут избавляться от самых слабых кулинаров в своих командах. Победит тот шеф, чей ученик останется в финале и выиграет поединок.

Удастся ли повару из Новосибирска пройти кастинг, можно увидеть 18 мая в 20:00 на телеканале «Пятница!» в проекте «Битва шефов».

Источник: телеканал «Пятница!»

Фото: © телеканал «Пятница!»

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