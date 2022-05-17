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В Красноярске воспитатель частного детского сада била детей и учила ненормативной лексике

Главная Общество
Красноярск
14:30 17 Мая 2022
общество, происшествия, красноярск, детсад
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Родители воспитанников частного детского сада в Солнечном написали заявление в полицию о жестоком обращении с детьми, сообщают в группе социальной сети “ВКонтакте” “Наш мкр. Солнечный. Красноярск”.

В Красноярске воспитатель частного детского сада била детей и учила ненормативной лексике

В заявлении написано, что младший воспитатель бьёт детей, даёт им подзатыльники, оскорбляет, кричит, выражается матом, учит материться и детей. Также данный воспитатель спит в рабочее время, в момент, когда во круг неё сидят дети, разговаривает по телефону по личным вопросам, громко и с ненормативной лексикой.

Детей в дошкольном учреждении учат ненормативной лексике и воспитывают с применением подзатыльников. Родители узнали об этом от бывшей сотрудницы детсада.

— Во время работы она снимала на телефон видео о нарушениях в работе одного из воспитателей. Затем она создала чат для родителей воспитанников и предоставила им информацию, - пишут в группе.

Родители просят провести тщательную проверку, а также привлечь к ответственности младшего воспитателя и директора.

Фото: © vk.com/kras_sunny;

© РИА Новости / Павел Лисицын

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