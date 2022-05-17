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В Красноярске 19-летняя девушка продала несуществующие вещи на 220 тысяч рублей

Главная Общество
Красноярск
12:10 17 Мая 2022
россия, в красноярском крае, мошенничество, красноярск, общество
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19-летняя красноярка в соцсетях под предлогом продажи размещала фотографии брендовых вещей и брала от заинтересовавшихся заказы на доставку товара. Получала от них оплату, указывая для перевода денег свои счета. Затем она блокировала доступ потерпевших к своей странице, сообщается на сайте ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В Красноярске 19-летняя девушка продала несуществующие вещи на 220 тысяч рублей

К примеру, жертвой стала пожилая жительница Железногорска, которая увидела объявление о распродаже одежды и решила сделать заказ. Обсудив детали, пенсионерка через мобильный банк перевела более 5 000 рублей. Затем обнаружила, что внесена в «чёрный список» и, соответственно, не может связаться с продавцом.

В Красноярске 19-летняя девушка продала несуществующие вещи на 220 тысяч рублей

Жертвами злоумышленницы стали 28 женщин, проживающих от Крыма до Ямало-Ненецкого автономного округа. Как правило, стоимость заказа была от 3 000 до 8 000 руб. Самый крупный перевод на карту подозреваемой совершила жительница Подмосковья. Она хотела обновить гардероб на 53 000 руб.

— Сумма материального ущерба — более 220 000 руб. Во время расследования уголовного дела аферистка возместила ущерб 18 гражданам, — рассказали в пресс службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Фото: © 24.мвд.рф

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