Парень с Кузбасса шокировал прохожих опасным трюком на мосту

Накануне по региональным соцсетям разлетелась видеозапись, на которой юный кузбассовец прыгает с фонарного столба на мосту в реку. Случайные очевидцы обалдели от увиденного.

– Молодежь начинает сходить с ума. Слава богу, все обошлось, парень не пострадал, – подписал автор видео свою публикацию.

Отметим, что рядом с местом прыжка собралась группа ребят, возможно, это его друзья. Комментаторы в соцсетях разбились на два лагеря, осуждая поступок молодого парня. Одни пишут, что "уж лучше так, чем наркотики", а другие настаивают, что трюкач зря так рискует жизнью.

Фото: vashgorod.ru