Правительство Красноярского края готовит третий пакет мер поддержки бизнеса

Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл заседание оперштаба по обеспечению устойчивости экономики Красноярского края. Об этом пишут на сайте регионального правительства.
По словам заместителя председателя правительства Сергея Верещагина, министерство экономики и регионального развития проводит постоянный анкетный опрос. В нём принимают участие основные организации региона. Последние полученные данные говорят о том, что ситуация в регионе оценивается как устойчивая.
Специалисты продолжают следить за ценами на продукты в магазинах. Дефицита товаров нет. Фиксируется замедление темпов роста цен на разные товары. Запасы по основным видам соответствуют нормативам. По разным позициям в среднем объём сформирован на 24 дня. За счёт ежедневных поставок ассортимент продуктов в крупных и мелких торговых сетях постоянно обновляется.
Сергей Верещагин отметил, что сейчас готовится новый пакет региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса.
— Мы начали подготовку очередного пакета антикризисных мер. Они поддержат экономику Красноярского края. В большей степени пакет антикризисных мер будет связан с развитием технологической экономики региона и с вопросами импортозамещения, — отметил Сергей Верещагин.
Напомним, Красноярский край, Москва и Санкт-Петербургом возглавляет топ-10 регионов, утвердивших меры поддержки экономики и социальной сферы на своих территориях. Данный рейтинг опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Красноярский край вошёл в тройку регионов-лидеров по принятию антикризисных мер.
Основные направления краевой поддержки, которые отметили федеральные эксперты — это занятость, промышленность, бизнес.
Например, в Красноярском крае продлили сроки уплаты налогов и авансовых платежей для субъектов малого и среднего бизнеса до 1 сентября. Ещё одна антикризисная мера касается проведения госзакупок в условиях ценовых колебаний и нарушения логистики поставок. Принято постановление краевого Правительства. Оно устанавливает особенности реализации отдельных положений федерального законодательства о контрактной системе закупок.
Дополнены случаи, когда заказчик вправе провести закупку у единственного поставщика. Если при исполнении контрактов возникли не зависящие от сторон обстоятельства, установлен порядок изменения условий контрактов (в том числе цен).