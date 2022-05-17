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Правительство Красноярского края готовит третий пакет мер поддержки бизнеса

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Красноярск
09:00 17 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, бизнес, поддержка
Фотография © krskstate.ru
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Губернатор Красноярского края Александр Усс провёл заседание оперштаба по обеспечению устойчивости экономики Красноярского края. Об этом пишут на сайте регионального правительства.

По словам заместителя председателя правительства Сергея Верещагина, министерство экономики и регионального развития проводит постоянный анкетный опрос. В нём принимают участие основные организации региона. Последние полученные данные говорят о том, что ситуация в регионе оценивается как устойчивая.

Специалисты продолжают следить за ценами на продукты в магазинах. Дефицита товаров нет. Фиксируется замедление темпов роста цен на разные товары. Запасы по основным видам соответствуют нормативам. По разным позициям в среднем объём сформирован на 24 дня. За счёт ежедневных поставок ассортимент продуктов в крупных и мелких торговых сетях постоянно обновляется.

Сергей Верещагин отметил, что сейчас готовится новый пакет региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса.

— Мы начали подготовку очередного пакета антикризисных мер. Они поддержат экономику Красноярского края. В большей степени пакет антикризисных мер будет связан с развитием технологической экономики региона и с вопросами импортозамещения, — отметил Сергей Верещагин.

Напомним, Красноярский край, Москва и Санкт-Петербургом возглавляет топ-10 регионов, утвердивших меры поддержки экономики и социальной сферы на своих территориях. Данный рейтинг опубликовало Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Красноярский край вошёл в тройку регионов-лидеров по принятию антикризисных мер.

Основные направления краевой поддержки, которые отметили федеральные эксперты — это занятость, промышленность, бизнес.

Например, в Красноярском крае продлили сроки уплаты налогов и авансовых платежей для субъектов малого и среднего бизнеса до 1 сентября. Ещё одна антикризисная мера касается проведения госзакупок в условиях ценовых колебаний и нарушения логистики поставок. Принято постановление краевого Правительства. Оно устанавливает особенности реализации отдельных положений федерального законодательства о контрактной системе закупок.

Дополнены случаи, когда заказчик вправе провести закупку у единственного поставщика. Если при исполнении контрактов возникли не зависящие от сторон обстоятельства, установлен порядок изменения условий контрактов (в том числе цен).

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