Пожарный поезд со станции Ачинск-I борется с пожаром в Большеулуйском районе Красноярского края

Пожарный поезд со станции Ачинск-I принимает участие в тушении лесного пожара в районе станции Новая Еловка (Большеулуйский район Красноярского края).

Состав прибыл к месту возгорания для оказания помощи подразделениям МЧС.

Дежурный караул пожарного поезда осуществляет заправку водой специализированной техники спасателей, а также защищает от огня территорию, прилегающую к станции Новая Еловка.

Ситуацию осложняют отсутствие в этом районе природных водоемов и установившаяся сухая жаркая погода.

Напомним, в пожарном поезде сформирован большой запас средств пожаротушения: это более 120 тысяч литров воды и 5 тонн пенообразователя.

В настоящее время в Красноярском крае и Хакасии действует особый противопожарный режим: введен строгий запрет на разведение открытого огня.

Фото: КрасЖД

По материалам КрасЖД