13 мая
Красноярск
погода +29 °C
65.79
 
€ 68.78
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пожарный поезд со станции Ачинск-I борется с пожаром в Большеулуйском районе Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
15:50 13 Мая 2022
пожары, поезд, помощь, огонь, железные дороги
версия для печати Ico_print

Пожарный поезд со станции Ачинск-I принимает участие в тушении лесного пожара в районе станции Новая Еловка (Большеулуйский район Красноярского края).

Состав прибыл к месту возгорания для оказания помощи подразделениям МЧС.

Дежурный караул пожарного поезда осуществляет заправку водой специализированной техники спасателей, а также защищает от огня территорию, прилегающую к станции Новая Еловка. 

Ситуацию осложняют отсутствие в этом районе природных водоемов и установившаяся сухая жаркая погода.

Напомним, в пожарном поезде сформирован большой запас средств пожаротушения: это более 120 тысяч литров воды и 5 тонн пенообразователя.

В настоящее время в Красноярском крае и Хакасии действует особый противопожарный режим: введен строгий запрет на разведение открытого огня.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Задержанному экс-заместителю главы Уяра избрали меру пресечения

Задержанному экс-заместителю главы Уяра избрали меру пресечения

13 Мая 2022 г.
Мужчину подозревают в халатности
Новости Красноярска: До конца 2022 года в Красноярске восстановят права дольщиков 45 недостроенных домов

До конца 2022 года в Красноярске восстановят права дольщиков 45 недостроенных домов

13 Мая 2022 г.
Дольщики смогут получить квартиру или вернуть себе деньги в виде компенсации от государства
Новости Красноярска: В Норильске представили мастер-план туркластера «Арктический»

В Норильске представили мастер-план туркластера «Арктический»

13 Мая 2022 г.
Разработка документа велась более двух лет
Новости Красноярска: Полтонны батареек и макулатуры: «РостТех» подвел итоги экоакции в Красноярске

Полтонны батареек и макулатуры: «РостТех» подвел итоги экоакции в Красноярске

13 Мая 2022 г.
Акция проходила с 5 по 25 апреля
Новости Красноярска: Перевозки пассажиров на Красноярской железной дороге выросли на 4,2% в январе–апреле

Перевозки пассажиров на Красноярской железной дороге выросли на 4,2% в январе–апреле

13 Мая 2022 г.
Пассажирооборот составил 521,6 млн пасс-км
Новости Красноярска: РУСАЛ презентовал книгу об Историческом квартале Красноярска

РУСАЛ презентовал книгу об Историческом квартале Красноярска

13 Мая 2022 г.
Авторы книги подробно описали, как архитекторы меняли облик Красноярска
Новости компаний
13/05
Ученики Университетского Лицея в Усть-Лабинске спроектировали «умный дом»
07/05
Сергей Веселков: Молодежь думает, что астрономия — это прогулки с девушкой под звездами!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В городе Уяре продолжается проливка и разбор конструкций после пожара

В городе Уяре продолжается проливка и разбор конструкций после пожара

9 Мая 2022 г.
Для желающих помочь погорельцам появилась онлайн-карта пунктов сбора вещей в Красноярске
Новости Красноярска: В Красноярске только пять образцов молока можно употреблять

В Красноярске только пять образцов молока можно употреблять

12 Мая 2022 г.
В 4 образцах молока из 9 установлены нарушения
Новости Красноярска: Губернатор Красноярского края рассказал Владимиру Путину о мерах поддержки погорельцев

Губернатор Красноярского края рассказал Владимиру Путину о мерах поддержки погорельцев

10 Мая 2022 г.
Героев борьбы с пожарами могут представить к госнаградам
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru