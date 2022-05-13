Житель Алтая забил односельчанина до смерти костылем

10 мая 50-летний житель с. Онгудай искал свою жену и пришёл в дом к односельчанину, думая, что она находится у него в гостях. Женщины в доме не оказалось. Между мужчинами из-за личных неприязненных отношений возник конфликт. Во время ссоры гость деревянным костылём нанёс хозяину дома удары по туловищу, голове и ногам. Потерпевший скончался на месте, рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Алтай.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование продолжается.

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