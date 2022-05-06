Под Красноярском открылся магазин продукции ГУФСИН

Магазин располагается на базе ИК-5 в д. Старцево в 5 км от Красноярска (ул. Центральная, д. 50). Здесь можно купить всё нужное для дачи и пикника: беседки, мангалы, садовую мебель, качели и другое. Также в магазине можно приобрести сувенирную продукцию, мясные изделия и свежее мясо для шашлыка, сообщили в ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Отличное качество и доступные цены — вот главное отличие продукции ГУФСИН.

За первую неделю работы магазина продали продукции более чем на 150 тысяч рублей. Наибольшим спросом пользовались беседки, туалеты и заборная доска.

Кстати, это уже второй магазин краевого ведомства, первый – «Гардарика» расположен в административном здании ИК-22. Там располагаются два отдела: продуктовый и вещевой.

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