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Под Красноярском открылся магазин продукции ГУФСИН

Главная Общество
Красноярск
11:30 6 Мая 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, магазины, гуфсин
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Магазин располагается на базе ИК-5 в д. Старцево в 5 км от Красноярска (ул. Центральная, д. 50). Здесь можно купить всё нужное для дачи и пикника: беседки, мангалы, садовую мебель, качели и другое. Также в магазине можно приобрести сувенирную продукцию, мясные изделия и свежее мясо для шашлыка, сообщили в ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Под Красноярском открылся магазин продукции ГУФСИН

Отличное качество и доступные цены — вот главное отличие продукции ГУФСИН.

Под Красноярском открылся магазин продукции ГУФСИН

За первую неделю работы магазина продали продукции более чем на 150 тысяч рублей. Наибольшим спросом пользовались беседки, туалеты и заборная доска.

Под Красноярском открылся магазин продукции ГУФСИН

Кстати, это уже второй магазин краевого ведомства, первый – «Гардарика» расположен в административном здании ИК-22. Там располагаются два отдела: продуктовый и вещевой.

Фото: © 24.fsin.gov.ru 

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