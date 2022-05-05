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Красноярский депутат Госдумы Юрий Швыткин опроверг слухи о грядущей мобилизации в России

Главная Общество
Красноярск
15:45 5 Мая 2022
мобилизация, россия
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Зампредседателя комитета Госдумы по обороне и парламентарий от Красноярского края Юрий Швыткин опроверг информацию о грядущей мобилизации, которая появилась в западных СМИ.

«Оснований для распространяемой информации о якобы готовящейся в РФ всеобщей мобилизации нет ни сейчас, ни в будущем», — пояснил Швыткин в интервью для «Интерфакса».

По его мнению, такие слухи должны посеять неразбериху и панику среди населения страны. Такого же мнения придерживается и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, назвавший эту информацию чушью.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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