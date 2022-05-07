Празднуем День Победы с телеканалом Енисей!

9 мая в режиме реального времени Енисей покажет все Торжественные мероприятия, которые пройдут в Красноярске. Вы сможете побывать везде, включив наш телеканал.

В 10:00 начнется прямая трансляция митинга на Мемориале Победы с возложением цветов к Вечному огню.

Торжественное прохождение воинских частей смотрите в прямом эфире нашего канала в 11:30. Зрители Енисея смогу рассмотреть все, что подготовили в этом году организаторы, в мельчайших деталях.

Об актуальных событиях этого дня расскажут ведущие программы «Новости». Эфиры начнутся в 16:30,18:30 и 19:45.

Продолжит праздничную программу авторский проект телеканала Енисей «Живая память». В 16:50, сразу после выпуска новостей, в эфире прозвучат пронзительные стихи и песни о войне, любви и народном подвиге. Гостями проекта станут ведущие творческие коллективы Красноярска, а так же те, кто не понаслышке знает о событиях в годы ВОВ. Рассказы узников концлагерей из первых уст, внуков и правнуков героев, а так же хранителей истории тех лет.

Ян Ермишов – ведущий телепроекта «Живая память»

«День Победы - это святой день, тот самый день, когда нужно вспомнить героев. Когда ведешь такой проект, то очень многое узнаешь. Мы с Яной подняли столько архивных материалов, даже брали «домашнюю работу». Кажется, что все уже знаешь, но все равно находятся удивительные факты.»

Яна Кузнецова-Макаренко – ведущая телепроекта «Живая память»

«Ветеранов с каждым годом становится все меньше, и меньше. И когда-нибудь, пусть это и грустный факт, не останется ни одного очевидца тех событий. И вот наша задача хранить, передавать, вспоминать, поддерживать эту память».

Доброй традицией Енисея стала одноименная телевизионная акция «Живая память». Каждый год 9 мая мы показываем истории о ваших родных, ваших ветеранах и ваших героях Великой Отечественной. Принять участие и показать свой ролик в нашем эфире может любой телезритель.

Наталья Доржиева - руководитель редакции продвижения и маркетинга телеканала Енисей.

«Присоединиться к проекту «Живая память» просто. Нужно записать в горизонтальном формате видео с историей и фотографией своего героя, и прислать на нашу электронную почту: dkt@enisey.tv».

Специально к 77 годовщине со Дня Победы мы подготовили для вас самые трогательные сериалы и художественные фильмы.

Кинолента «Край» режиссера Сергея Учителя, получившая 4 награды «Золотой орел». Блестящий актерский состав: Александр Машков, Юлия Пересильд, Сергей Гармаш и многие другие. Фильм о человечности, сложном выборе и любви.

В 13:30 стартует сериал «Спутники». Это драма о ежедневном подвиге и милосердии военных врачей санитарного поезда. История о том, как сложились судьбы людей, которые 4 года боролись за жизни солдат.

В 6:30 и 18:45 смотрите документальный сериал «Великая война». Этот проект рассказывает о наиболее значимых событиях и сражениях ВОВ. Действия разворачиваются практически от первого лица, чередуется 'взгляд народа' и рассказы о стратегических операциях, с кадрами хроники и историческими документами.

Вечерний эфир на Енисее продолжит прямая трансляция праздничного концерта на площади у БКЗ. Смотрите ее ровно в 20:00. Послушаем любимые военные песни, уютно усевшись дома с чашкой чая, а после зрителей Енисея ждет Праздничный Салют!

Встречаемся 9 мая на Енисее!

Фото: телеканал Енисей