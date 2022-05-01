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В Красноярском крае при крушении самолёта погиб человек

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Красноярск
20:56 1 Мая 2022
общество, происшествия, в красноярском крае, самолет, гибель
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1 мая около 16:00 в 120 км от Красноярска, в районе дер. Голубевка разбился легкомоторный самолёт. На борту находились 2 человека.  В результате 1 человек погиб, второго доставили в больницу, сообщается на сайте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Следственная группа выехала на место происшествия. Уточняется число пострадавших, находившихся на борту самолёта. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Фото: © Западно-Сибирская транспортная прокуратура 

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