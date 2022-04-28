В Красноярске после проверки закрыли пансионат «Доверие»

Как сообщили на сайте прокуратуры Красноярского края, в пансионате «Доверие» допускаются нарушения условий безопасного проживания людей преклонного возраста, часть из них не может самостоятельно передвигаться. Помещение эксплуатируется с нарушением требований пожарной безопасности. Система оповещения о пожаре отсутствует. Кроме этого, ширина эвакуационных выходов не соответствуют нормативам, пути эвакуации захламлены бытовыми вещами и приборами. Также нет средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения, первичных средств пожаротушения, персонал не обучен мерам пожарной безопасности.

После вмешательства прокуратуры пансионат больше не работает.

Стоит отметить, что в 2021 году из-за несоблюдения требований пожарной безопасности в пансионатах Красноярского края погибли 12 человек.

Фото: © РИА Новости / Виталий Безруких