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В Красноярском крае в этом году зарегистрировали первого заболевшего клещевым боррелиозом

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Красноярск
14:56 28 Апреля 2022
общество, происшествия, красноярск, в красноярском крае, клещи
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В Красноярском крае зарегистрирован первый в этом году случай заболевания клещевым боррелиозом, сообщает глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своём Telegram-канале.

— Также у одного жителя края установлен предварительный диагноз клещевого вирусного энцефалита, — пишет он.

Симптомы могут появляться не сразу. Наблюдение за состоянием здоровья осуществляется в течение 10 дней. Клещевой энцефалит сопровождается ознобом, повышением температуры тела, сильной головной болью, слабостью, утомляемостью. Боррелиоз — болью в суставах, вокруг укуса появляется большая эритема. При появлении клинических проявлений и в случае присасывания клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение. Стоит помнить, что чем быстрее вы обратитесь за помощью и насекомое будет извлечено, тем меньше риск инфицирования.

Эффективная мера профилактики — вакцинация. Люди, выезжающие на отдых и имеющие работу, связанную с пребыванием в лесных массивах, должны быть обязательно привиты от клещевого энцефалита. Выходя в лес или любую территорию, где встречаются клещи, необходимо одеться так, чтобы не дать опасному насекомому проползти под одежду. Обязательно проводите поверхностные само- и взаимоосмотры. Клещи подстерегают людей на траве. Также не стоит забывать, что сейчас дуют сильные ветра, которые переносят их.

Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов

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