Сбер поможет в быстрой и безопасной регистрации права на квартиру

Сегодня в Сбербанке можно быстро и безопасно зарегистрировать право собственности при покупке квартиры. Для этого клиенты могут воспользоваться электронной регистрацией. Сервис будет полезен не только ипотечным заемщикам, но и тем, кто приобретает недвижимость за наличные деньги.

Сервис «Электронная регистрация» позволяет отправить документы на государственную регистрацию без посещения МФЦ и Росреестра, то есть дистанционно. Специалист Сбербанка сам отправит документы в Росреестр в электронном виде и проконтролирует процесс регистрации. После завершения процедуры договор купли-продажи и выписка из ЕГРН придет на электронную почту покупателя. Рост сделок с использованием электронной регистрации растёт каждый месяц, уже сегодня они составляют 95% от всех сделок за март 2022 года. За год скорость сделки с использованием электронного сервиса возросла от 3 до 1 дня. В то время как обычный процесс занимает более 5 дней.

Также менеджеры Сбера могут оказать и комплексную услугу, провести сделку «под ключ». Эксперты проверят собственника и историю приобретаемой недвижимости, подготовят договор для быстрой регистрации сделки, помогут оформить жилье в собственность и обеспечат безопасный расчет после перехода права собственности.

Дмитрий Солнцев, управляющий Красноярским отделением Сбербанка:

«Услуга электронной регистрации стала очень востребованной. При проведении сделок с недвижимостью люди хотят сэкономить время и максимально обезопасить процесс, поэтому все чаще пользуются данным предложением от Сбера. Онлайн-регистрация сделки освобождает клиентов от необходимости погружаться в процесс оформления документов, наши сотрудники помогают разобраться во всех юридических и финансовых тонкостях. Кроме того, используя данный сервис клиент получает дисконт 0,3% к действующей ставке».

Фото: ПАО Сбербанк

По материалам ПАО Сбербанк